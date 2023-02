Best Goal, la Lega B ironizza: “Meglio Verre o il gol di Verre al contrario?”

Non si spengono i riflettori sullo splendido gol di ValerioVerre nella sfida andata in scena sabato pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Frosinone. Il tiro da fuori area ha beffato il portiere avversario, gonfiato la rete e permesso alla squadra di casa di passare momentaneamente in vantaggio contro la capolista. Un gol incredibile che oltre a fare il giro del mondo in poche ore, potrebbe persino essere candidato al Puskas Award: premio annuale istituito dalla FIFA dedicato alla più bella marcatura dell’anno solare.