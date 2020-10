Berti-Mediagol: “Baldini e la mia Carrarese che sogna la B. Tutto su Valente, ecco il suo ruolo. Boscaglia a Palermo…”

Un sentimento profondo e indissolubile, ulteriormente consolidato nel corso negli anni nonostante le rispettive strade si siano professionalmente divise.

Gianluca Berti è certamente stato tra i portieri più istrionici, reattivi e tecnicamente forti del panorama calcistico nazionale dell’era moderna.

Elastico, autorevole ed esplosivo, riflessi e movenze felini tra i pali, personalità ed autorevolezza a difesa della porta e nella guida del reparto difensivo. Mani sicure e piedi fin troppo calcisticamente educati per il livello degli estremi difensori dell’epoca. A Palermo, l’attuale dirigente della Carrarese ha vinto, trascinato e convinto, divenendo ben presto beniamino incontrastato del pubblico rosanero. Determinazione, carisma ed arguzia costituiscono prerogative preponderanti e valori aggiunti di Gianluca Berti anche nelle sue nuove vesti professionali. Dopo un’escalation progressiva nelle ultime stagioni, il direttore generale della Carrarese punta dritto al grande salto in Serie B con la società toscana. Avvio di stagione da protagonista ed ambizioni legittimate sul campo nel girone A della Serie C, come conferma l’ex Sampdoria, Genoa e Palermo ai microfoni della redazione di Mediagol.it.

“Mi fa piacere che a Palermo mi ricordino ancora per i trascorsi entusiasmanti vissuti in rosanero da portiere, però, purtroppo, gli anni passano. Faccio il direttore sportivo ormai da 4 anni alla Carrarese con Silvio Baldini nelle vesti di tecnico. In quattro anni abbiamo raggiunto risultati rilevanti, pianificando con oculatezza sul piano societario e tecnico. Da quando siamo in carica siamo riusciti a raggiungere traguardi sempre più gratificanti, migliorando progressivamente: un sesto posto in campionato, quindi un quarto posto, un secondo posto e spero che quest’anno possa essere l’anno giusto per il trionfo e si possa andare in serie B. Ritengo che la Carrarese sia una squadra ben assortita e dal valore importante, una rosa composta da giovani dal grande futuro e da vecchi marpioni della Serie C. Un mix ideale che speriamo ci porti il più in alto possibile. Questa città e questi tifosi meritano un premio ed una gioia sportiva del genere, sarebbe una magnifica prima volta poiché nella sua storia la Carrarese non ha mai fatto la Serie B. Sarebbe un sogno. L’anno scoro, dopo la partita molto discussa e tribolata in semifinale contro il Bari, dove la Carrarese è stata “sbeffeggiata” sotto tanti punti di vista, perché se c’era una squadra che meritava di andare in finale era la Carrarese, siamo tornati allo stadio e c’era una città intera ad aspettarci ed acclamarci. Qui c’è un grandissimo entusiasmo e mi auguro che si possa ripetere in campionato davvero importante. Valente acquisto azzeccato da parte del Palermo? Nicola è un giocatore che ho voluto fortemente io alla Carrarese e da noi ha fatto due campionati straordinari. l’anno scorso è stato un giocatore davvero determinante. Sono sicuro che anche in serie B farebbe la sua grande figura. Noi giochiamo con il 4-2-3-1, stesso modulo adottato spesso da Boscaglia, penso lui possa fare sia l’esterno di sinistra che di destra molto bene nel tridente offensivo, lui preferisce giocare a destra, ma penso che possa incidere e interpretare bene il ruolo anche sul versante opposto. Facendo il quinto di centrocampo a mio avviso fa più fatica. ma è un mio punto di vista. Boscaglia è l’uomo giusto per riportare il Palermo nel calcio che conta? Questo non lo so. Sicuramente è un allenatore che ha un background di livello ed ha vinto dei campionati, ha dimostrato il suo valore e le sue doti anche in Serie B. L’ex Trapani è indubbiamente un allenatore importante per la categoria e penso che sia normale poiché Palermo è una piazza, non importante, di più. Oggi la squadra rosanero milita in Serie C, ma è una piazza, a prescindere dal sentimento che mi lega a Palermo ed ai tifosi, passionale ed esigente che merita di più. Ritengo che Boscaglia sia un allenatore in possesso di tutte le caratteristiche ideali per allenare il Palermo”.