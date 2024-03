Beppe Accardi: “Palermo, per vincere devi programmare. Corini e Rinaudo…”

"Il Napoli deve riazzerare e ripartire: il presidente si deve dare una calmata". Così Beppe Accardi , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato nato a Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dal Napoli , in ripresa dopo l'arrivo di Francesco Calzona in panchina, alla lotta promozione relativa al campionato di Serie B . Ma non solo... "Da chi mi aspetto mercato in Serie A? Dal Napoli, dove sicuramente qualche big andrà via. Per quanto riguarda le altre dipenderà dalla situazione economica. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di una ristrutturazione", le sue parole.

SERIE B -"Chi per la promozione diretta oltre il Parma? Non è facile. Da qui alla fine ci sarà un tour de force notevole. Per assurdo le partite del Palermo, a parte quella contro il Parma, non sono difficili. Sono tutte squadre forti, il Venezia però ha gli stimoli giusti. A Palermo Corini e il ds Rinaudo sono in scadenza di contratto, a Venezia Vanoli ha mercato e potrebbe andare via? In tutti i casi sono false problematiche. Tutte e due le squadre si stanno giocando la Serie A, vincere è importante. E se il Palermo va in Serie A, allenatore e direttore prendono forza. Per vincere devi programmare e lavorare. Per quanto riguarda Vanoli, può darsi che vada in Serie A con il Venezia. Lui e Antonelli formano una coppia perfetta", ha concluso.