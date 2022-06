Beppe Accardi: “Palermo-City Group? Bella storia, bravo Mirri. Gardini e Zamuner…”

Il Palermo si appresta ad entrare nella galassia del City Football Group. Affare virtualmente concluso dopo il blitz milanese del presidente Dario Mirri che ha sancito la definizione degli ultimi dettagli e dato il via all'iter burocratico e documentale, curato dalla prestigiosa Banca Lazard in qualità di advisor, per il passaggio dell'80% delle quote del club rosanero.