Beppe Accardi: “Mercato Palermo lento, bisogna aspettare tempi City Group”

Le dichiarazioni rilasciate da Beppe Accardi, noto operatore di mercato

"Napoli-Juve è una partita importante ma non determinerà chi vincerà lo Scudetto. Chi porterà a casa il risultato avrà maggiore autostima. Vincerà chi riuscirà a tirare fuori le giuste motivazioni andando oltre all’aspetto tecnico sarà la squadra che porterà a casa il risultato. Sarebbe comunque bello se a vincere lo Scudetto fosse il Napoli". Lo ha detto Beppe Accardi, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato originario di Palermo: dal futuro del suo assistito Luca Fiordilino, in uscita dal Venezia, alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini. Ma non solo...

ANCELOTTI VS GATTUSO -"Si risolverà tutto. Sono due persone troppo intelligenti per non chiarirsi. Carlo è una persona troppo intelligente per continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gattuso. Non manderà a quel paese un rapporto fatto di stima e affetto coltivato negli anni, è uno screzio come tanti tra padre e figlio. Faranno pace".

MERCATO - "Se non si vende non si compra. Perché Fiordilino non è andato alla SPAL? Le due società non hanno trovato l’accordo. Adesso aspettiamo. Vedremo cosa proporrà il mercato e capiremo il da farsi. Mbaye e la controversia con il Cluj? Abbiamo iniziato la procedura legale. Stiamo valutando diverse possibilità. Abbiamo chiesto la risoluzione per giusta causa, aspettiamo anche oltre il 31 gennaio".

SUL PALERMO - "Era partito male, come dissi una volta però occorre dare del tempo a Corini per lavorare. Sta trovando gli equilibri. Quello del Palermo è un mercato più lento e farraginoso rispetto alle altre di B, perché tutto passa dal City Group. Bisogna aspettare i tempi. Ma credo che qualcosa farà", ha concluso Accardi.