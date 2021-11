Beppe Accardi: “Il Palermo non è una corazzata e lo sa. Cessione club? Difficile”

Le prestazioni offerte dal Palermo, la possibile cessione societaria, la lotta scudetto in A: le dichiarazioni rilasciate dal noto agente Fifa

"Il Palermo sta seguendo il copione vero di inizio anno, cioè provare ad arrivare più lontano possibile in classifica sapendo comunque di non essere una corazzata". Lo ha detto Beppe Accardi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto agente Fifa: dal futuro del club di viale del Fante e le trattative per la cessione del Palermo FC del patron Dario Mirri, alle prestazioni offerte in Champions League e campionato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Ma non solo... "A Palermo si parla di cessione societaria? Mi sembra difficile per tanti motivi in primis il contenzioso con Di Piazza. Prima dovrà risolversi questa situazione. Ma non mi aspetto una cessione alle condizioni che leggo sui giornali", le sue parole.