Beppe Accardi: “Il Palermo in Serie B? Ha il 90% di possibilità”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto agente Fifa dopo la vittoria conquistata dal Palermo contro la Feralpisalò

"Lo Scudetto lo ha vinto chi ha meritato di più. L’Inter ha fatto qualche errore ma aveva tre competizioni, che portano via tanto a livello di energie". Lo ha detto Beppe Accardi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto agente Fifa originario di Palermo: dal futuro di Paulo Dybala, alla possibile promozione in Serie B della squadra di Silvio Baldini, reduce dalla vittoria per 3-0 conquistata in occasione della semifinale d'andata dei Playoff di Serie C contro la Feralpisalò. Ma non solo... "Il mio Palermo insegue la Serie B? Avendo superato l’ostacolo FeralpiSalò il Palermo ha un buon novanta percento di andare in Serie B", le sue parole.