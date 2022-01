Beppe Accardi: “Cessione Palermo? Non me l’aspetto. Mi chiedo quanto valga…”

Le dichiarazioni del noto procuratore sportivo, Beppe Accardi, circa una possibile cessione del Palermo di Dario Mirri

CESSIONE- “Non me l’aspetto. Leggo che sarebbe condizionata dalla vicenda Di Piazza. Ma non mi sembra che sia così, Di Piazza non c’entra più nulla con il Palermo. Eventualmente sono fatti personali tra lui e la proprietà attuale. Inoltre mi chiedo quanto valga il Palermo? Non credo nei fondi”.