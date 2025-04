Beppe Accardi: “Ai playoff il Palermo deve giocarsela. Il City Group sta ancora imparando…”

Accardi ha toccato il tema sulla situazione dei rosanero: "A volte credi di avere fatto bene e invece non è così. Quando le cose non vanno bene c’è sempre qualcosa che non gira. Poi c’è anche da dire che il Palermo è una società relativamente giovane con un tipo di mentalità differente. Al City Group stanno facendo esperienza sul campo per imparare le dinamiche del calcio italiano - ha dichiarato Accardi. La B è talmente strana che basta una vittoria per far tornare l’entusiasmo. Poi è ovvio che il Palermo deve andare ai playoff e giocarsela."