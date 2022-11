Benevento-Palermo: vietata la trasferta ai tifosi rosanero

Trasferta vietata per i tifosi rosanero residenti a Palermo e provincia , in occasione della sfida tra il Benevento e la compagine guidata da Eugenio Corini, in programma il 4 dicembre allo stadio "Vigorito". A rendere noto il provvedimento è il Prefetto della città sannita. Una decisione presa, secondo quanto si legge nella nota diramata in mattinata, " in seguito al comportamento di alcuni supporter rosanero ritenuto violento in quel di Cosenza".

Il provvedimento è stato adottato in data odierna alla luce della determinazione n. 23 in data 17.11.2022 con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in considerazione del comportamento violento posto in essere dai tifosi siciliani in occasione dell’incontro Cosenza-Palermo del 12 novembre scorso, allorquando hanno dato luogo ad atti di intemperanza suscettibili di ricadute sotto il profilo dell’ordine pubblico, ha rimesso al Prefetto di Benevento, sentito il Questore, la valutazione in ordine alla possibilità di adottare il predetto provvedimento interdittivo”.