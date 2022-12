Benevento-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti al “Vigorito”. Il segno 2…

Quasi tutto pronto per la sfida del "Ciro Vigorito" tra Benevento e Palermo , gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 , in programma domenica 4 dicembre alle ore 18:00. Dopo la sconfitta del "Renzo Barbera" contro il Venezia di coach Paolo Vanoli, la settima stagionale e la terza tra le mura amiche, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini , vuole lasciarsi alle spalle il deludente ko contro la formazione lagunare.

Al cospetto della squadra allenata da Fabio Cannavaro , Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Salvatore Elia , operato nei giorni scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Altro assente certo è Alessio Buttaro in seguito al riacutizzarsi di un fastidio al piede sinistro. Convocato ma ai box anche Dario Saric che anche nella giornata di ieri ha svolto un lavoro differenziato, oltre a Masimilano Doda . Salvo sorprese, tornano a disposizione del tecnico l'attaccante Luca Vido ed il difensore Davide Bettella .

Le quote dei bookmakers vedono il Palermo nettamente sfavorito nel match del "Vigorito" contro il Benevento. Le quote per il segno 1 oscillano tra 2.00 e 2.03, mentre il segno 2 va tra 3.97 e 4.10. Quasi analoga la quota del pari, che va da 3,05 a 3,28. Il No Goal è offerto tra 1.82 e 1.87, pressoché identico il Goalche va tra 1.82 e 1,89.