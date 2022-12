Benevento-Palermo, precedenti al Vigorito: rosa ok, da Cappioli a Nestorovski e Puscas

Cinque i precedenti tra Benevento e Palermo allo stadio “Ciro Vigorito"

⚽️

di Anthony Massaro

Desiderio di riscatto e voglia di migliorare una classifica deficitaria ed altamente deludente in casa rosanero, campani bramosi di alimentare la scia virtuosa di continuità dopo quattro risultati utili consecutivi. C'è il Benevento del tecnico Fabio Cannavaro sul cammino del Palermo di Eugenio Corini. Il match - valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT - è in programma domenica 4 dicembre alle ore 18.00 allo stadio "Ciro Vigorito". Gli uomini del "Genio" tornano in campo, dunque, dopo le due sconfitte di fila contro Cosenza e Venezia. Due gare non prive di errori e rimpianti in cui la squadra ha continuato a fare fatica a trovare un identità tattica ben definita ed un impianto di gioco efficace, mostrando affanno, criticità e lacune in entrambe le fasi.

I PRECEDENTI — Benevento-Palermo si affronteranno per la sesta volta allo stadio "Ciro Vigorito". Nei cinque precedenti, i campani non hanno mai ottenuti i tre punti, mentre i rosanero si sono imposti in ben tre circostanze. Due il totale dei pareggi tra le due squadre, con l'incontro più recente nella regular season conclusosi 1-2 in favore del club del capoluogo siciliano nella stagione di Serie B 2018-2019. Era l’annata funesta del fallimento della vecchia U.S. Città di Palermo, con il club di viale del Fante che da lì a pochi mesi sarebbe ripartito con altra proprietà e una nuova denominazione dal ginepraio della Serie D.

I rosanero hanno avuto la meglio negli ultimi tre precedenti tra Lega Pro e Serie B. Ben tre i successi in favore della squadra oggi di proprietà della prestigiosa holding del City Football Group. Nel 2000/2001 a risultare decisiva per quei tre punti raccolti dai siciliani, le rete di Massimiliano Cappioli servito dall’assist di Davide Bombardini in terra beneventana, nel match valido per il campionato di Serie C1.

Nel 2018/2019 la franchigia palermitana ottenne l’ultima vittoria tra le mura della squadra dell'allora mister Cristian Bucchi grazie alle firme di Ilija Nestorovski e George Puscas. Giunse troppo tardi il gol che ha dimezzato le distanze, siglato da Raul Asencio che non pregiudicò il successo della compagine guidata da Roberto Stellone.