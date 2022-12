Benevento-Palermo, la carica dei tifosi: “Non conta il risultato, ma la prestazione!”

Manca sempre meno a Benevento-Palermo, sfida in programma allo stadio "Ciro Vigorito" domenica 4 dicembre alle ore 18:00. La squadra di Eugenio Corini è partita nel primo pomeriggio di ieri, alla volta della città sannita per affrontare il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023.