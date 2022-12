Benevento-Palermo, Corini: “È un momento importante, trovato equilibrio”

"È un momento importante del campionato per tutte le squadre. Conosciamo le difficoltà che ci può dare una squadra come il Benevento. Ripartono dal secondo tempo di Reggio Calabria. È un campionato dall'equilibrio sottile. Le ultime due sono state perse per una questione di dettagli, abbiamo lavorato proprio per limarli. Pochi gol realizzati? C'è stata un'evoluzione della squadra, siamo stati tra i primi per costruzione di manovra. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio e possiamo migliorare la qualità dei filtranti e dei cross. Fondamentale è anche l'equilibrio difensivo che secondo me stiamo trovando".