Benevento-Palermo, Bombardini: “Sanniti favoriti. Dal City Group ci si aspettava di più”

Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex di turno in vista di Benevento-Palermo

"Giallorossi e rosanero hanno vissuto situazioni diverse. A Benevento ci si aspettava di più dalla squadra, a Palermo ci si aspettava di più dalla proprietà. Vedo i sanniti leggermente favoriti perché giocano in casa e conoscono bene il campionato. I siciliani sono invece neopromossi e quindi peccano un po’ in esperienza". Lo ha detto Davide Bombardini, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Tre anni significativi ed intensi vissuti in Sicilia, con la promozione in Serie B da protagonista nel 2001, l'ex esterno offensivo di Benevento e Palermo si è espresso in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ciro Vigorito".

LA CLASSIFICA - "Se mi aspettavo il Benevento così in basso? Onestamente no. La piazza ha ormai grande blasone in serie B. Credevo che il Benevento potesse fare di più perché è una squadra attrezzata per vincere. Mi aspetto tanto dai suoi calciatori di qualità, sono loro che hanno esperienza, carisma e personalità per trascinare anche i più giovani. Credo che per valore tecnico, possa e debba risalire la china", le sue parole.

SU CANNAVARO - "Non lo conosco di persona ma abbiamo tanti amici in comune. È un uomo di calcio e ha già fatto le sue esperienze. Anche per lui, però, la cadetteria è una realtà nuova, visto è sempre stato abituato a grandi palcoscenici. Allenare a Benevento, per le ambizioni della piazza, non è semplice. Ha bisogno di tempo. Fabio ha grande personalità e sicuramente i calciatori lo ascoltano. Finora ha avuto tanti infortunati che gli hanno tolto alternative. Nel calcio di oggi, con le cinque sostituzioni, è importante avere ricambi giusti. Con la rosa al completo potrà lavorare sui singoli e migliorare i risultati".

SERIE B -"Fare pronostici in cadetteria è sempre un azzardo. Un po’ di anni fa si riusciva a capire chi sarebbe stato promosso e chi invece sarebbe retrocesso. Ora il campionato è molto più complicato e imprevedibile, basta un filotto di risultati positivi o negativi per ritrovarsi in alto o in basso. Frosinone e Reggina stanno facendo benissimo. Inzaghi tra l’altro sta svolgendo un grande lavoro. Le delusioni finora sono certamente Cagliari e Parma, anche il Genoa poteva fare molto di più", ha concluso Bombardini.