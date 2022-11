Benevento, La Gumina: “Affrontare il Palermo? Non ci voglio neanche pensare…”

"Un gol e mille significati. Grazie a quello segnato alla Spal, Nino La Gumina si è preso lo scettro di capocannoniere della Strega. Per carità, ancora numeri piccoli quelli della squadra giallorossa, che proprio nella prolificità dell’attacco ha (per il momento…) il suo più grande tallone d’Achille. Appena 12 le reti realizzate in 13 giornate, peggio hanno fatto solo Cittadella e Perugia. Ma quel gol, il terzo stagionale, il bomber siciliano lo cercava da tempo con tutta la determinazione possibile", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".

Lo stesso La Gumina che il prossimo 4 dicembre tornerà a sfidare il Palermo per la prima volta da avversario dopo l'addio. "Non ci voglio neanche pensare di doverlo affrontare da avversario, soprattutto nella gara di ritorno alla Favorita", ha dichiarato l'attaccante nato proprio nel capoluogo siciliano il 6 marzo 1996.

"Lì ha mosso i primi passi, lì ha segnato i primi gol da professionista, innamorato a tal punto della squadra rosanero da tatuarsi un’aquila sul collo. Per il momento ha deciso di concentrarsi su una partita per volta: prima c’è da affrontare un altro ex campione del mondo, lo stimolo migliore per continuare sulla strada giusta", conclude il noto quotidiano.