Benevento, Glik sfida Messi: il difensore della Polonia tra l’Argentina e il Palermo

La vincente della sfida più interessante del gruppo C si assicurerà il passaggio del turno in un girone imprevedibile fino all’ultimo secondo di partita. In testa nel raggruppamento c’è proprio la Polonia a quota 4, davanti ad Argentina e Arabia Saudita con 3 punti, ultimo invece il Messico con 1 punto in 2 partite. Nel caso in cui la Nazionale polacca dovesse fallire l’appuntamento con gli ottavi di finale la presenza del difensore giallorosso nel match di domenica contro il Palermo sarebbe comunque a forte rischio - come riporta l'edizione odierna de "Il Sannio Quotidiano" -, considerando un eventuale primo allenamento dopo il lungo viaggio dal Qatar solo per la seduta di venerdì, a due giorni dalla gara contro i rosanero. La presenza di Glik contro il Palermo dipenderà dunque dal percorso della Polonia nella fase ad eliminazione diretta.

All’orizzonte per Kamil Glik la sfida con Leo Messi, in gol dal dischetto contro l’Arabia Saudita e decisivo da lontano per sbloccare il match complicato contro il Messico. I due clean sheets conquistati in questo Mondiale consegnano alla Polonia di Glik la miglior differenza reti del girone, un dato fondamentale per decidere il passaggio del turno in caso di arrivo a pari punti. Per il difensore giallorosso un nuovo esame nella vetrina più importante del mondo e il sogno qualificazione all’orizzonte: servirà una partita da Oscar per assicurarsi un posto tra le migliori sedici di Qatar 2022.