Bari-Palermo, oltre 25mila al “San Nicola”: è record presenze nel torneo

Il Bari, in occasione della sfida contro il Palermo, ha confermato il record di presenze per una gara stagionale della serie C

Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento. La formazione biancorossa ha conquistato la promozione con 3 turni d'anticipo, grazie al successo maturato sul campo del Latina deciso da un gol di Mirco Antenucci.

Dopo aver raggiunto la matematica, i galletti si preparano ad un'altra grande giornata di festa in occasione dell'ultimo match della stagione, quello in programma questo pomeriggio allo stadio "San Nicola" contro il Palermo.

Giornata in cui, dopo l'appello lanciato dal presidente De Laurentiis, è stato registrato un nuovo record stagionale di presenze. Sugli spalti del "San Nicola" si sono registrati oggi ben 25.872 spettatori: dato che ha superato il precedente record registrato in occasione del derby con l'Andria in cui erano stati 24.332 i tifosi presenti. Il Bari ha così confermato il record di presenze per una gara stagionale della serie C.