Bari-Palermo, i precedenti: il dato al San Nicola sorride ai pugliesi

Venerdì alle 20:30 è in programma Bari-Palermo , una sfida storica che conta 74 partite con un bilancio in favore dei rosanero: 26 vittorie dei siciliani sui 22 trionfi della squadra biancorossa. Sebbene il bilancio sia favorevole al Palermo in linea generale, al "San Nicola" la storia è diversa, infatti, le 20 vittorie dei pugliesi prevalgono sulle solamente 6 rosanero.

L'ultima vittoria in terra barese da parte dei rosanero risale all'ultima giornata del campionato di Serie C dell'annata 2021/2022. Il Palermo conquistò la vittoria per 0-2 su un Bari che non aveva più nulla da dire a quel campionato, per via della matematica promozione in serie cadetta raggiunta nelle precedenti partite a questa. Per la squadra di Silvio Baldini questo trionfo fu molto importante, infatti, i 3 punti permisero ai rosanero di posizionarsi al 3° posto nel campionato regolare, posizione che consentì l'accesso diretto agli ottavi di finale dei playoff, poi vinti con la conseguente promozione in Serie B.