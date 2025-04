Bari-Palermo, i convocati: Nessun recupero, emergenza difesa

Sono 21 i calciatori convocati da Dionisi in vista della sfida di domani

Sono stati diramati i convocati di Dionisi per la sfida contro il Bari, in programma venerdì alle ore 20:30. Nessun recupero, si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Ceccaroni. Segre squalificato non farà parte della gara, mentre è stato convocato Pietro Avena dalla primavera, indosserà il numero 18.