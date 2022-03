Bari-Fidelis Andria, al “San Nicola” è match point per la B: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Fidelis Andria, in programma questo pomeriggio al "San Nicola" alle 17:30

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida Bari-Fidelis Andria, valevole per la 34^ giornata di campionato, in programma questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio "San Nicola". In virtù del pareggio maturato dal Catanzaro - secondo in classifica - nel match contro la Juve Stabia, sarà il primo match point per la Serie B in casa biancorossa.