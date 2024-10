Baniya: ”Il Palermo verrà promosso in Serie A, è solo questione di tempo.”

Il difensore centrale rosanero Rayyan Baniya è intervenuto ai microfoni del media turco ”Hurriyet”. Tra i temi trattati l’arrivo a Palermo, la tifoseria rosanero e la nazionale turca. IL PALERMO – L’italo-turco ha...

⚽️ Mediagol 3 ottobre - 00:55

Il difensore centrale rosanero Rayyan Baniya è intervenuto ai microfoni del media turco ''Hurriyet''. Tra i temi trattati l'arrivo a Palermo, la tifoseria rosanero e la nazionale turca.

IL PALERMO - L'italo-turco ha parlato del suo approdo in rosanero: ''Palermo è stata la mia prima scelta. Sono davvero felice di essere in un club così prestigioso. È un onore far parte della galassia City Football Group. C’è la consapevolezza di essere nel gruppo calcistico più importante del mondo. È stata una bellissima emozione segnare il mio primo gol con la maglia rosanero e poi urlare di gioia verso gli spalti dove c'erano i nostri tifosi.''

I TIFOSI - Baniya ha descritto l'effetto di giocare con il tifo palermitano: ''I tifosi rosanero sono davvero straordinari e vengono a tifarci in tutti gli stadi in cui andiamo. Grazie al loro supporto è come se stessimo giocando in 12. Giocare davanti a 20-30mila persone al Renzo Barbera per noi è incredibilmente incoraggiante. Intanto, il nuovo centro sportivo a Torretta è motivo di orgoglio per il club, in quanto è il primo centro sportivo dedicato negli oltre 120 anni di storia del club. Questo è un centro all'avanguardia che permette a noi calciatori di esprimerci al meglio. Il Palermo verrà promosso in Serie A, è solo questione di tempo. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo in ogni partita.''

ESPERIENZA IN TURCHIA - Baniya racconta la sua esperienza con le maglie di Trabzonspor e Fatih Karagümrük: ''Sono andato a giocare lì sperando di migliorare per tornare ancora più forte in Italia. L'esperienza vissuta finora in Turchia è stata davvero positiva e istruttiva. I tifosi del Trabzonspor hanno sempre dimostrato il loro amore per la squadra. Cerco di sfruttare al massimo ogni esperienza che ho acquisito e ogni allenatore con cui ho lavorato. La nostra vittoria contro il Fenerbahçe è un ricordo indelebile. Ho provato emozioni meravigliose in quella partita che ricorderò per il resto della mia vita. C'è un'accesa rivalità tra le due squadre e non era facile vincere in trasferta senza i tifosi del Trabzonspor. Il Trabzonspor ha fatto molto bene lo scorso anno, qualificandosi per l'Europa League e raggiungendo la finale della Coppa di Turchia. Il nostro obiettivo era arrivare al terzo posto in campionato e ci siamo riusciti. Considerando che il Galatasaray ha segnato 102 punti e il Fenerbahçe 99 punti, era difficile fare meglio di loro.''

NAZIONALE E MONTELLA - Baniya ha parlato della sua passata convocazione in nazionale e del CT della Turchia, Vincenzo Montella: ''È stata una bella sensazione essere convocato nella squadra nazionale. In quel periodo avevo progettato di trascorrere le mie vacanze in Italia, ma quando è arrivata la notizia, sono andato subito al ritiro di Istanbul e ho raggiunto i miei compagni di squadra. Non dimenticherò mai quella sensazione. Il mio obiettivo è tornare in Nazionale il prima possibile. Penso che il Palermo sia la sede giusta per raggiungere questo traguardo perché mi permette di dimostrare al meglio le mie doti. La nazionale turca ha dimostrato di essere una squadra importante ad EURO 2024, sono sicuro che riusciremo a partecipare anche ai Mondiali del 2026. Molte persone sono rimaste molto colpite dallo stile di gioco mostrato dalla Turchia nell'ultimo Europeo. Vincenzo Montella è un allenatore che sa far crescere i suoi giocatori sia sotto l'aspetto calcistico che umano.''