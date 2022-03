Ballardini: “Barbera pieno? L’ultima volta c’ero io. Gilardino mi ricorda Palermo…”

Le parole dell'ex tecnico del Palermo Davide Ballardini durante l'evento “Calcio e innovazione: l’evoluzione dell’industria sportiva”

"Oggi questi ragazzi stimoleranno più noi che il contrario. Abbiamo qualche anno in più, siamo più esperti e possiamo dare qualcosa a loro. Questo incontro sarà quasi più utile a loro che a noi. Mi sono visto oggi con Gilardino? Ci piace ricordare ogni tanto quell'annata 2015/2016 al Palermo con tutti i passaggi che ci sono stati. La favola è terminata con un lieto fine con la salvezza all'ultima giornata. Entrambi siamo proiettati a quello che accadrà da qui in avanti. Quello è stato un momento meraviglioso dopo molte difficoltà. Zamparini? Per lui una profonda gratitudine perché mi ha portato a Palermo, città che mi ha portato emozioni forti tra gente e storia. L'uomo lo conoscete come lo conosco io: molto istintivo, di grande impatto e personalità. Da una parte era piacevole, dall'altra molto difficile da tener testa. Era sempre molto stimolante il rapporto col presidente. Domani il "Barbera" tornerà ad essere strapieno proprio dall'ultima volta in cui sono stato in panchina per quella sfida vinta con l'Hellas Verona all'ultima giornata. Credo che da quel punto in poi a Palermo non ci sia mai stato il pienone. Domani per l'Italia sarà una partita difficilissima ma potrà contare sulla spinta del pubblico. Qui gli spettatori si fanno davvero sentire e saranno l'arma in più della nazionale. La stagione 2008/2009 al Palermo? Quando siamo arrivati noi, ma ancor di più prima, c'erano tanti calciatori che erano andati via ma nonostante ciò i rosa fecero un'ottima stagione, grazie alla proprietà e Zamparini. Concludere la mia avventura in rosanero con lo stadio pieno con una salvezza quasi impensabile ad un certo punto della stagione è stato meraviglioso. Di Palermo mi ritrovo ad avere solo ricordi belli".