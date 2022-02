Baldini: “Zamparini parte della storia del Palermo, vincere per la sua memoria”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara casalinga di Serie C contro l'ACR Messina

Archiviata la vittoria contro il Monterosi Tuscia , il Palermo si prepara all'imminente derby contro l' ACR Messina , match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie C . Seconda di fila al "Renzo Barbera" per Silvio Baldini , tornato nel capoluogo siciliano dopo diciotto anni di assenza. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la compagine peloritana, in programma mercoledì 2 febbraio alle ore 18. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Zamparini? Fa parte della storia del Palermo e ha fatto conoscere il calcio che conta. Dispiace quando una persona se ne deve andare. L'unica cosa che si può dire a suo favore è che noi cercheremo di mandargli un messaggio, cercando di vincere il derby per poterlo dedicare alla sua memoria. La fase di non possesso è più facile da imparare, quella di possesso bisogna essere bravi tecnicamente. I giocatori del Palermo hanno la tecnica per sviluppare questo tipo di giocate in attacco. Per trovare tempi e spazi ci vuole affiatamento e più partite. L'importante è che il Palermo sia a Catanzaro che contro il Monterosi ha avuto le opportunità per far gol".