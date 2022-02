Baldini: “Zamparini? Mi ha ferito, ma ho perdonato”. E su Fella…

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro l'ACR Messina

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-ACR Messina , match valido per la ventunesima giornata di Serie C, in programma domani al "Renzo Barbera". Impegno, alla vigilia del quale, il tecnico rosanero Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i temi più caldi della settimana.

"I giocatori come Fella sono importanti in una squadra perché sono in grado con la loro tecnica di fare delle giocate importanti. Se in allenamento non noto che un giocatore ha fame non lo schiero. Non voglio dire che Fella non abbia queste caratteristiche ma sicuramente la sua condizione non è ancora al massimo. Tutti i giocatori saranno in grado di dare un contributo al Palermo".