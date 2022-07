Baldini: “Zamparini metteva bocca sulla formazione. La scelta della Carrarese…”

CALCIO A DI CARLO E ZAMPARINI- "Episodio Di Carlo? Quello fu in realtà un incidente emotivo che significò molto non per me ma per la gente che mi giudicava. Dovevo, invece, espiare la scelta di Palermo. Quattro anni prima della pedata a Empoli stavo bene. Mi cercavano anche Fiorentina e Napoli. Zamparini mi offrì un triennale a 2 milioni l’anno per allenare il Palermo in serie B. Pensai ai tre figli, mia moglie mi spinse, e accettai. Un madornale errore. La scelta dei soldi. Tradisco me stesso. Finisce tutto. Zamparini, ricco a palate, si sentiva onnipotente, metteva bocca sulla formazione. Voleva suggerirmi chi doveva giocare. Dopo una sconfitta, a caldo, mi provoca e io lo insulto di brutto. “Il presidente non mi deve rompere il cazzo, il campionato lo vinciamo e basta!”. Mi esonera. Eravamo terzi, ma la mia storia di allenatore finisce lì. Zamparini mi ha fatto molto soffrire. Non sono uno nato per arricchirmi, non sono nato per subire persone arroganti… Ho capito che dovevo mettermi da parte. Come campavo? Me la cavavo con i risparmi e i 2.400 euro di pensione. I soldi sono il diavolo".