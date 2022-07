Baldini: “Voler andare in Serie A non è sbruffoneria. Sulla promozione in B…”

A pochi giorni dall'inizio della stagione, con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Reggiana di Aimo Diana , il Palermo targato City Football Group si ritrova privo di due figure principali all'interno dell'organigramma societario e tecnico. Il direttore sportivo, Renzo Castagnini e l'allenatore Silvio Baldini , nella giornata di ieri hanno dato le proprie dimissioni, lasciando di fatto gli incarichi, come un fulmine a ciel sereno. In data odierna il mister di Massa in sede di conferenza stampa ha spiegato i motivi di questo addio. Di seguito le sue parole:

"Non mi ha detto niente nessuno dopo che ho detto di volere andare in Serie A. Dire di voler andare in A non è sbruffoneria, ma mettersi alla prova. Se tu cambi il tuo modo di vivere, rinunci ad una parte di te stesso. Tutti sapete quanto è stato gratificante andare in B"