Baldini: “Vittoria che dà entusiasmo. Tifosi? Li convinceremo con risultati e gioco”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, a margine del successo maturato contro l'Avellino

Il Palermo sbanca il "Partenio" nella trentunesima giornata del Girone C di Serie C , battendo l' Avellino con il risultato di 2-1 , e sfata il tabù trasferta. A decidere, le reti di Brunori e Valente, che traghettano la compagine rosanero a quota 51 punti in classifica. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Silvio Baldini , intervenuto in conferenza stampa.

"Quando vinci bisogna vedere sempre come si arriva al risultato. Abbiamo fatto una buona prestazione contro il Francavilla senza raccogliere nulla. Oggi abbiamo fatto un altra buona prestazione e è andata bene. Dobbiamo cercare di essere sempre propositivi, cercando qualcosa più importante del risultato. Il gioco deve essere un modo per esprimere noi stessi. Non mi piace quando si amministra il gioco, perché poi si rischia di compromettere il parziale. Questa vittoria ci darà grande entusiasmo, utile per recuperare subito le energie per la partita importante di mercoledì. Non dobbiamo fare brutte figure davanti ai nostri tifosi, e dobbiamo trovare le energie per vincere con i mezzi più nobili, ovvero gioco e idee. Io spero che questa vittoria dia il via ad una lunga serie di vittorie. Pubblico? Bisogna convincerlo con risultati e gioco. I tifosi devono sentirsi orgogliosi di venire a tifare, questo succede solo se vedono sacrificio e voglia di fare in campo. Affronteremo una partita senza De Rose, un giocatore importante che oggi è stato ammonito, ma sono cose che capitano. Ci sono altri ragazzi pronti, se il Palermo gioca da squadra questa assenza sarà ovviata nel migliore dei modi".