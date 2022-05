Baldini: “Vinceremo i playoff, vittoria di destino e tifosi. Luperini? Gran lavoro”

Le parole del tecnico rosanero al termine del match playoff contro la Triestina nella canonica conferenza stampa di fine gara

Queste le parole di Silvio Baldini, intervenuto nella conferenza stampa al termine della sfida di ritorno playoff contro la Triestina. Il tecnico del Palermo ha analizzato la prestazione della sua squadra in seguito all' 1-1 maturato al termine dei novanta minuti del 'Renzo Barbera', nei quali la formazione rosanero ha sofferto non poco riuscendo però a portare a casa la qualificazione al prossimo turno ai danni della squadra allenata da Cristian Bucchi. Ecco, di seguito, le parole di Silvio Baldini in conferenza stampa: "Sono convinto che noi vinceremo i playoff, stasera sarebbe stata la classica partita in cui poter essere eliminati. Il destino ci ha aiutato ed è stato voluto da 35mila persone che con passione e voglia ci hanno incitato permettendoci di pareggiare la partita. Senza la buona sorte è impossibile vincere. I ragazzi hanno saputo stringere i denti, le situazioni di pericolo sono venute sui calci piazzati. Loro avevano preparato le cose giuste, sul piano del gioco non ci hanno messo in difficoltà. Ognuno può giocare come meglio crede, abbiamo portato a casa un risultato importante e questo mi fa ben sperare. Quando noi facciamo il Palermo siamo una squadra che gioca un ottimo calcio con dei giocatori che dimostrano che possiamo vincere questi playoff. La nostra squadra è questa, ce la siamo giocata. Loro hanno recuperato più palloni, Luperini è un centrocampista aggiunto che ha fatto un gran lavoro di copertura. La Triestina è stata costruita per vincere il campionato, hanno delle ottime individualità".