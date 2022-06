Baldini: “Vi spiego avvicendamento Pelagotti-Massolo. Quando c’è l’alchimia…”

"Massolo? C'è stato un periodo in cui Pelagotti ha ricevuto molte critiche ed io non l'ho voluto abbandonare. Dopo aver fatto giocare Massolo ho notato che non si allenava più alla stessa intensità. C'è stata una settimana in cui prendeva in allenamento gol balordi e ho rimesso Pelagotti. Poi Alberto ha avuto questo problema e si è dovuto operare. Dopo il mio giudizio Massolo non ha mollato più un centimetro, aveva imparato la lezione. Ho ritrovato un portiere ancora più forte e motivato. Se non c'è questa magia non si fanno certi salvataggi. Gli ho detto 'hai visto che guardando dentro la nostra anima poi la fortuna viene dalla nostra parte?'. Massolo ha parato rigori fondamentali, potevamo subire gol con la Triestina e la Feralpisalò e condizionare la partita. Quando c'è l'alchimia possiamo andare ovunque"