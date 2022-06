Baldini: “Vedere la gente che ringrazia è una gratificazione. Dall’Oglio o Odjer…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Padova , finale di ritorno dei playoff di Serie C . In un atmosfera di festa tra due tifoserie gemellate, le compagini di Baldini e Oddo si giocano la promozione in Serie B, con un "Renzo Barbera" sold-out. Il tecnico del Palermo ha presentato la sfida di domani 12 giugno, in programma alle 21:15, in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non mi preparo prima cosa dirò ai ragazzi. A volte non ho anche detto niente, dormirò stasera come sempre. So l'importanza della posta, normalmente vado a letto presto e mi sveglio verso le 5 del mattino. Le mie ore di sonno son quelle, non sarà il Padova a non farmi dormire. La cosa che più mi dispiace è vedere gli sciacalli che cercheranno di godere della nostra tristezza. A me interessa che questi ragazzi abbiano capito che tramite lavoro e fede puoi trovare un qualcosa che nessuno ti può dare. Vedere la gente che ti vuol bene e che ti ringrazia è una grande gratificazione. Questa è la cosa più bella che posso sentirmi dire. Non ho ancora deciso tra Dall'Oglio e Odjer, lo dirò ai ragazzi stasera. Noi andremo avanti con il nostro copione, ma sappiamo che domani la partita potrà finire anche al 120'. Con lo staff abbiamo analizzato gli eventuali problemi, sarebbe da negligenti non pensare a questi aspetti anche se noi siamo convinti che la partita finirà al 90'. Le partite si vincono con quelli che entrano e non solo con i giocatori che entrano dall'inizio".