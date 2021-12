Baldini: “Valente, con me sempre esterno alto. Attacco e gol? Ecco cosa servirà”

Le dichiarazioni del neo tecnico del Palermo, Silvio Baldini, nel corso della conferenza stampa di presentazione

"Valente? Quando l'ho avuto a disposizione ha sempre giocato da esterno, o alto in un 4-3-3, oppure ancora il quinto in un 3-5-2. A Carrara l'ho sempre utilizzato in un 4-2-3-1, a sinistra o a destra. Ovviamente il potenziale deve essere valutato in base a tutti i giocatori, stabilendo così una strategia per schierare la squadra in maniera tale che possa esprimere tutto il suo potenziale. Io sono per fare giocare i calciatori bravi, creando qualcosa nel quale la gente possa vedere che c'è voglia di creare situazioni in campo ed entusiasmo. La gente si emoziona se si segnano i gol, per far questo bisogna lavorare tanto e utilizzare giocatori molto tecnici".