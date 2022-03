Baldini: “Tutti sono titolari. Oggi ho visto fiducia nonostante i legni. Massolo…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la Vibonese

"La squadra deve sapere che tutti sono titolari, se alcuni giocano pensando di essere riserve è un problema. Voglio che la squadra sia sempre sul pezzo, tutti i giocatori del Palermo devono essere utili alla causa altrimenti che gruppo saremmo? Sono tutti ragazzi eccezionali che meritano di avere opportunità. Massolo ha giocato più alto rispetto a Pelagotti? Non è giusto che io analizzi degli aspetti in questo contesto, vorrebbe dire dare meriti e demeriti in un contesto sbagliato. Credo che oggi abbiamo fatto un passo in avanti perché a fine primo tempo ho visto che c'era fiducia nonostante i legni colpiti o le occasioni bruciate. Sapevo che prima che finisse la partita avremmo trovato il gol. Questo risultato il Palermo lo doveva fare non dico per forza ma in modo quasi matematico, lo step era dimostrare di saper aspettare il giusto momento per colpire l'avversario".