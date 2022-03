Baldini: “Turnover in difesa? Ecco perché. Da Damiani mi aspetto qualcosa in più…”

Le dichiarazioni in mixed zone del tecnico rosanero Baldini al termine di Palermo-Fidelis Andria, pareggiata al "Barbera" per 1-1

Parola a Silvio Baldini a seguito del pareggio casalingo contro la Fidelis Andria . C'è rammarico per il Palermo ripensando anche all'errore su calcio di rigore da parte di Floriano , sostituito poco dopo tra i fischi del "Barbera". Interrotta anche la striscia di reti da parte di Brunori , il quale si è fermato ad otto partite consecutive condite da gol. Non sono state poche le perdite di tempo da parte della formazione ospite che ha anche concluso il match in inferiorità numerica a causa dell'espulsione al 78' di Nunzella. Queste le dichiarazioni del mister rosanero al seguito del pareggio casalingo contro la penultima in classifica del girone C di Serie C :

"Accardi avrebbe giocato titolare ad Avellino ma stava male, Perrotta era squalificato e Giron e Cirvello li ho sempre avvicendati. L'unico a cui ho dato un giorno di riposo è stato Lancini. Somma merita rispetto e meritava di avere questa possibilità. Più che aver cambiato la linea, l'unico cambio è stato fatto Somma per Lancini. Contro la Turris c'erano Accardi, Lancini, Perrotta e Crivello. Oggi soprattuto in fase offensiva non trovavamo la profondità. Dovevamo giocare tra le linee, quando non ci si riesce dobbiamo andare dagli esterni. Se noi facciamo queste cose con semplicità e mettendoci il cuore come abbiamo fatto alla fine possiamo fare bene. Terzini? Ad Avellino sia Buttaro che Giron non mi sono piaciuti particolarmente. Io guardo sempre la prestazione e mi baso su quella. Guardo il campo e come ci alleniamo. Son convinto che anche gli altri terzini non avrebbero potuto spingere per come avrebbero dovuto perché il nostro problema è stata la mancanza di profondità in attacco. Se noi avessimo perso ad Avellino, oggi avremmo vinto senza dubbio. Quando non ti scatta la rabbia della sconfitta bisogna essere bravi a crescere sul piano del gioco. Damiani? Io mi aspetto di più e dunque l'ho sostituito. Avevo Dall'Oglio ammonito e ho sostituito anche lui abbassando Luperini. Fella poteva trovare un guizzo e l'ho gettato nella mischia. Io vedo questo bicchiere mezzo pieno perché la gente ha fatto un tifo bellissimo e in secondo luogo abbiamo fatto un punto che non avremmo mai fatto senza i nostri tifosi. Il fatto di non aver perso oggi vuol dire che stiamo entrando in una situazione che ci gira abbastanza bene"".