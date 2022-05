Baldini: “Mirri si aspettava la Triestina, era destino. Condizioni di Valente…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla voglia della gara tra i rosanero e la Triestina, in programma domenica 8 maggio alle 17:30 e valida per il primo turno della Fase nazionale dei playoff di Serie C

Il Palermo inizia il cammino dei playoff dalla fase nazionale del torneo. La compagine rosanero affronta la Triestina al "Nereo Rocco" nella gara d'andata del doppio confronto con i friulani, militanti nel girone A di Serie C. Alla vigilia del match, in programma domani 8 maggio alle 17:30, il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Valente? Ha avuto un problema di gastroenterite, stamattina è venuto e ha preso i soliti medicinali. Si è allenato e mi ha detto che sta bene, non ci sono problemi per domani. Quando siamo andati a Santa Rosalia il presidente mi ha detto che si aspettava la Triestina, perché la festa di promozione della Serie A del 2003/2004 fu contro la Triestina. Siccome credo a questi segnali, ho creduto che la partita potesse essere con la Triestina. Anche il presidente è una persona di fede, il destino ci ha messo davanti questa partita e ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo lavorato sulla fase difensiva, con i ragazzi che si sono applicati e hanno studiato come gli avversari possono farci male con le loro giocate. La porta inviolata è una conseguenza, i ragazzi hanno lavorato bene. Triestina? Squadra esperta, da 4-3-3 o 4-2-4, ma con il tridente hanno trovato il giusto equilibrio. Noi abbiamo il vantaggio di giocare con due risultati possibili, non un plus di poco conto, ma non dobbiamo pensare a gestire bensì a vincere la partita. Credo che faremo bene come visto a Bari".