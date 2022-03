Baldini: “Trasferte pagate dalla squadra? Dico tutto. Voglio invecchiare a Palermo”

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini traccia un piccolo bilancio consuntivo del suo primo trimestre alla guida della squadra rosanero

Missione Serie B . Il Palermo di Silvio Baldini sembra aver ingranato la marcia giusta in vista del rush finale che stabilirà le gerarchie nel girone C di Lega Pro in chiave playoff. Il tecnico toscano, nonostante qualche fisiologica difficoltà, è riuscito a dare un forte imprinting in termini di identità tattica, forma mentis e impianto di gioco a De Ros e e compagni. Eccellente il rendimento casalingo fatto registrare dalla formazione rosanero con l'ex Empoli alla guida: il Palermo ha infatti totalizzato fin qui tredici punti in cinque partite, frutto di 4 vittorie ed un solo pari, nel derby contro l' ACR Messina . La prima vittoria in trasferta dell'era Baldini è finalmente arrivata al "Partenio-Lombardi" contro l' Avellino , rompendo un sortilegio che voleva il Palermo quasi sempre sconfitto lontano dalle mura amiche. Il tecnico classe 1958 traccia un piccolo bilancio consuntivo del suo primo trimestre alla guida del Palermo , nel corso di un'intervista concessa ami microfoni del TGMED, in onda su TRM13.

"La squadra si farà carico delle spese legate al viaggio di ogni trasferta se non dovesse riuscire a portare a casa i tre punti? Questa è una cosa che è stata detta, non certo perché il club non dispone delle risorse economiche per curare al meglio ogni aspetto logistico, ma semplicemente per cercare di stimolare e responsabilizzare i ragazzi, visto che facevamo fatica ad ottenere risultati importanti lontani dal "Barbera". Vi posso assicurare che, in sede di ritiro pre partita, alloggiamo in alberghi bellissimi e godiamo del massimo comfort. Il dissenso di parte della tifoseria verso l'attuale società? Queste sono cose sulle quali non mi addentro, io devo semplicemente pensare ad allenare bene la squadra sul campo e compiere le scelte migliori per il Palermo ed i miei calciatori, anche perché, personalmente e visto il mio ruolo, non posso fare molto per cambiare questo stato di cose. In vista delle amministrative a Palermo, cosa chiederei al futuro sindaco della città? Non ho le competenze per dare consigli, ma visto che amo questa città e vorrei trascorrere qui la mia vecchiaia, al nuovo sindaco chiederei di valorizzare al meglio le risorse paesaggistiche e monumentali per incentivare il turismo. Vorrei che si creassero le condizioni per una adeguata formazione per i giovani nel settore, in modo tale da combattere la disoccupazione e non costringerli a lasciare la loro terra per avere un futuro. Vorrei che il prossimo sindaco fosse in grado di valorizzare le meravigliose risorse di questa città visto che in un futuro sarò anch'io un cittadino palermitano. Ho espresso il desiderio che le mie ceneri vengano sepolte su quella montagna in cui amo sempre andare con miei cani".