Baldini: “Tifosi? Importanti, guardate Real Madrid-PSG. Vogliamo renderli orgogliosi”

Alla vigilia della sfida contro la Fidelis Andria, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha presentato il match valevole per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, in programma mercoledì 16 marzo alle 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

Archiviato l'importantissimo succeso esterno di Avellino, il Palermo si proietta subito al match contro la Fidelis Andria, valido per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Alla vigilia della gara contro la formazione federiciana, in programma mercoledì 16 marzo alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", il tecnico rosanero Silvio Baldini ha presentato in sede di conferenza stampa la sfida contro la compagine biancazzurra guidata da mister Vito Di Bari. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal coach ex Empoli e Carrarese.

"Tifosi? Abbiamo tutti sotto gli occhi la partita tra Real Madrid e PSG in Champions. Sembrava una partita scontata, ma i tifosi hanno infiammato lo stadio dopo l'errore di Donnarumma. Credo che se il Real Madrid non avesse giocato al Bernabeu ma in un qualsiasi altro stadio non sarebbe stato capace di compiere quella rimonta. La magia che c'è dentro uno stadio, e quindi la simbiosi tra squadra e tifosi, dioventa fondamentale per scrivere storie incredibili. Abbiamo la fortuna di poter far avvicinare la gente allo stadio, perché saranno loro a darci la forza nei momenti di difficoltà. Dovremmo faee una grande partita per loro, facendoli sentire orgogliosi. Loro saranno sempre tifosi del Palermo, mentre giocatori e allenatori passano. A loro devi regalare un'impresa, per realizzarla serve la magia e questa sono i tifosi e lo stadio a dartela".