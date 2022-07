Baldini: “Tifosi determinanti ai playoff. De Rose via? Rispondo così, Brunori…”

Tifosi? Ai playoff erano in 40 mila, sono stati determinanti. Il tifo ha fatto sentire alla squadra la vicinanza e fatto crescere l’autostima. Il pubblico ha dato entusiasmo e forza. Brunori? Convinto che lui possa fare la differenza anche in Serie A, non solo in Serie B. Il miglior gol dei tre gironi è stato quello suo a Monopoli, significa che questo ragazzo ha numeri importanti. L’importante è non nascondersi nelle difficoltà. Io sono convintissimo che il Palermo arriverà in fondo e si giocherà la Serie A. De Rose? È qui in ritiro con noi, non ho informazioni circa una sua partenza. Noi stiamo facendo il ritiro dove dobbiamo giocare, i ragazzi devono sapere che la gente ci tiene al Palermo. L’importanza del tifoso è un modo di esprimere le sue radici, io voglio che i giocatori si abituino. Io non faccio le cose per moda, se uno si allena nel posto dove deve giocare ha più possibilità di fare bene in campionato. È un vantaggio avere il contatto quotidiano tra squadra e tifosi”