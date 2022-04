Baldini: “Squadra si è assunta responsabilità. Monopoli? Stimolo in più con le big”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Monopoli

Sale l'attesa per il big match d'alta classifica della trentaseiesima giornata di Serie C tra Monopoli e Palermo , in programma domani pomeriggio allo stadio stadio "Vito Simone Veneziani". Un banco di prova importante per i rosanero che, dopo gli ampi successi maturati contro Taranto e Picerno, cercheranno la continuità di risultati con l'obiettivo di conquistare un buon piazzamento per i play-off. Lo sa bene Silvio Baldini che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato l'importante impegno che si terrà tra poco più di ventiquattro ore.

"Io preferisco una squadra sempre offensiva, chi si difende se riesce a vincere per fortuna non impara mai a giocare a calcio. Lo stimolo con le big è più forte, lo stimolo è più alto. La paura di affrontare un avversario bravo ti mette la giusta adrenalina. Con le piccole hai il dovere di fare la partita e questo quando le cose non vanno bene ti mette una pressione negativa che non ti permette di esprimerti. In questo periodo seguivo gli allenamenti perché erano registrati, io devo ringraziare il mio staff. Nardini è una figura fraterna, tutte le volte che mi ha sostituito ha sempre vinto. Abbiamo anche questa carta ai play off (ride ndr.). Devo ringraziare il mio staff perché abbiamo continuato a lavorare come sempre. I giocatori si sono assunti le responsabilità e hanno espresso un gran calcio nelle ultime due partite in cui ero a un km dallo stadio. Per me è stato gratificante vedere i ragazzi esprimersi in quella maniera. I miei collaboratori hanno dimostrato grande attaccamento ed è giusto che anche loro abbiano il loro spazio perché sono tanti quelli che lavorano dietro le quinte".