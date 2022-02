Baldini: “Squadra non abbia paura di sbagliare. Pelagotti? Giocherà, vi spiego”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia

Domani alle ore 17:30, allo Stadio"Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C tra Palermo e Juve Stabia . I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo il deludente pareggio ottenuto al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso . Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa per fare il punto in casa Palermo.

"La Juve Stabia certamente cercherà di lanciare la punta con una spizzata, attaccando lo spazio alle nostre spalle. Questo noi lo sappiamo e lavoriamo per non farlo accadere. Quando abbiamo palla dobbiamo sviluppare la fase offensiva con i tempi giusti, non cercando sempre la profondità . I giocatori non devono avere paura di sbagliare, al contrario la via giusta è quella di fare il passaggio corretto senza senza ansia di sbagliare. Portiere? Io devo cercare di gestire al meglio la rosa, facendo giocare chi. Martedì ho detto a Pelagotti che avrebbe giocato, per un semplice motivo: se domani faccio giocare Massolo, e anche lui fa un errore, mi ritrovo due portieri psicologicamente in difficoltà. Domani gioca sicuramente Pelagotti. Sia perché non voglio abbandonare i giocatori quando gli danno tutte le colpe per un risultato. Poi perché non voglio bruciare né Pelagotti né Massolo, che fa anche delle cose egregie in allenamento. Nella mia carriera ho già vissuto queste situazioni e so come comportarmi. Domani gioca Pelagotti, credo che sia la scelta migliore dal punto di vista tecnico e umano. Da martedì in poi vedremo, anche Massolo come tutti i giocatori del Palermo avrà la possibilità di dare il proprio contributo alla squadra".