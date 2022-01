Baldini: “Spiego assenza Brunori. Trasferta? Difficoltà normale, il pubblico…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Catanzaro

"Brunori ha dovuto rifare tutte le visite mediche. È andato a Torino per fare dei controlli più specifici, mancando due giorni per questo motivo. Fa comunque parte dei convocati, si è allenato con noi ed è disponibile al 100%. Io ho sempre cercato di fare quello che so fare meglio. Nella vita bisogna sempre dare il massimo perchè poi il tempo finisce. Spiegarlo a dei ragazzi non è semplice. Difficoltà fuori casa? È normale che quando si gioca in trasferta si ha più difficoltà a fare risultato per via del pubblico avversario, ma io cerco di spiegare ai miei calciatori che non è così. Giocare a Catanzaro o a Palermo per me è la stessa cosa. In casa il pubblico dà calore e spinta, ma in realtà dà più paura agli altri. Bisogna cercare quindi di non sentire il pubblico avversario, ma essere felici perché si sta realizzando il proprio sogno, quello di giocare a calcio e farlo".