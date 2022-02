Baldini: “Sono colpevole! Gol di Brunori non bello, ma… Tutto sulle sostituzioni”

Le dichiarazioni di mister Baldini al seguito della sconfitta del Palermo a Foggia. I rossoneri di Zeman hanno trionfato con un netto 4-1

Parola a Silvio Baldini . Il tecnico rosanero ha rimediato allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia la sua prima sconfitta dal ritorno in Sicilia, con la compagine di Zeman che ha demolito Pelagotti e compagni con un sonoro 4-1. Tantissime le occasioni per il Palermo dal primo all'ultimo minuto del match, come spesso ha abituato la difesa gestita dal tecnico boemo, ma i rosanero hanno peccato di lucidità. Il mister Baldini dovrà cercare di rimettere in sesto la propria squadra, ricordando che i tempi in Serie C sono parecchio stretti e già sabato 19 febbraio alle 14.30 i rosanero dovranno ospitare al "Renzo Barbera" la Turris , sconfitta oggi in casa contro il Bari per 0-1. Queste le dichiarazioni nel post gara del tecnico nativo di Massa:

"Penso che questa partita qui ci deve dare un insegnamento. Una squadra come il Foggia ci ha messo più cazzimma rispetto a noi e sono riusciti a concretizzare più occasioni. Noi non siamo riusciti a sfruttare le palle gol. Siamo stati bellini oggi, loro concreti. Se c'è un colpevole sono io, è giusto che le critiche vengano rivolte a me. Ci facciamo del male se imputiamo le colpe ai giocatori. Turris? Cercheremo di riscattarci. Ci metto la faccia, il colpevole sono io. Ho visto anche delle cose positive, ci sono altre cose che dobbiamo migliorare. La differenza di tre gol tra noi e loro non c'è ma il Foggia oggi ci ha dato una lezione. Oggi non abbiamo raccolto frutti. La cosa che mi lascia ben sperare sono le situazioni offensive che abbiamo creato. Non siamo stati grado di concretizzare le volte in cui siamo arrivati davanti al portiere. L'azione del gol non ce l'hanno regalata, la situazione eravamo riusciti a costruircela. Non è bello segnare in quel modo ma cos'altro dovevamo fare? Mi rimprovero di non aver fatto ancora prima i tre cambi perché ancora non erano riscaldati. Dovevo metterli subito dopo il gol di Brunori perché loro si sono caricati a dismisura ed è iniziata un nuova partita".