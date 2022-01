Baldini: “Somma è con noi. Il Covid non è un’alibi, a Catanzaro daremo il massimo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del match di Serie C contro il Catanzaro

Prima gara per Silvio Baldini sulla panchina del Palermo. Il tecnico ex Carrarese ha sostituito Giacomo Filippi alla guida della compagine rosanero lo scorso dicembre, adesso De Rose e compagni saranno impegnati nella complicata sfida contro il Catanzaro, in programma lunedì 24 gennaio alle 21. Il neo allenatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara valida per la 23a giornata di Serie C, fondamentale per la rincorsa al primo posto nella classifica del girone C. Di seguito le dichiarazioni di Baldini: