Baldini: “Soleri fondamentale sui piazzati. Brunori bravo per il gol, lo scavetto…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e l'Avellino, valida per la 31a giornata del girone C di Serie C

⚽️

Prima vittoria in trasferta nel 2022 per il Palermo, primi tre punti esterni nell'era Baldini. La compagine rosanero sbanca il "Partenio-Lombardi" e supera 2-1 l'Avellino. Botta e risposta nel primo tempo, vantaggio degli irpini al 13' con Matera, girata in area che vale il primo gol in campionato dell'attaccante biancoverde. Palermo che trova il pari solamente due minuti più tardi con il diciassettesimo centro di Matteo Brunori. Nella ripresa gara equilibrata e combattuta, i siciliani passano con Valente nei primi minuti, percussione ancora dell'italobrasiliano e finalizzazione del numero 30. Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Mercoledì dimostreremo con la Fidelis che questa vittoria ci ha dato ciò che ancora ci manca. Non dovremmo deludere le attese. Soleri? Lo conosco, è un ragazzo generoso che può fare benissimo ciò che ha fatto oggi. Ci mette gamba e cuore. Parte largo e riesce a pressare. Quando la squadra avversaria ha una giornata storta l'unico modo per sbloccarla sono i calci piazzati, e lui di testa è molto forte. La scelta di inserirlo è dettata anche dalla sua influenza su queste situazioni. Brunori? Deve essere più cinico, abbiamo provato sulla nostra pelle bruciare qualche situazione. Se avesse visto il compagno libero quando ha sbagliato lo scavetto lo avrebbe servito come fatto con Valente. A Matteo bisogna solo dire bravo e battergli le mani per un altro gol realizzato".