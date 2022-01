Baldini: “Soleri esterno? Anche Mandzukic ed Eto’o l’hanno fatto. Su Damiani…”

Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma domenica 30 gennaio 2022 alle 17.30, al "Barbera"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Monterosi, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Dopo lo 0-0 sul campo del Catanzaro, che ha sancito l'esordio sulla panchina rosanero del tecnico Silvio Baldini, la compagine siciliana si appresta a disputare la prima gara dell'anno sotto gli occhi dei propri tifosi. Alla vigilia della sfida contro la squadra della "Tuscia", il coach nativo di Massa è intervenuto in conferenza stampa per presentare quella che sarà la prossima gara dei rosanero contro la squadra allenata da Menichini, soffermandosi sul ruolo di Edoardo Soleri in campo e le possibilità di schierare dal primo minuto il centrocampista classe 1998, Samuele Damiani.

"Soleri? Gli ho spiegato che nel ruolo di esterno hanno giocato grandi campioni come Eto'o e Mandzukic. Il ragazzo ha dato risposte positive, in questo momento non possiamo provare troppe cose. Dobbiamo provare le cose essenziali e poi il tempo che passa ci può aiutare anche a capire i giocatori se possono coesistere tra loro. In casa sarà un altro tipo di gara, troveremo spazi molto stretti e una squadra che cercherà di giocare di rimessa. Il diritto del Monterosi è di giocare come crede, lo sport è anche questo. Io credo che la mia squadra è forte e ci metterà l'anima per riuscire a conquistare qualcosa di importante. Quello che domani sarà d'obbligo è di fare una grande prestazione. Se useremo l'aggressività di Catanzaro avremo tante possibilità di fare gol. L'ottimismo è la medicina della vita, una persona che vive senza ottimismo è già morta. Noi non dobbiamo pensare al risultato ma alla prestazione. Damiani come tutti gli altri giocatori deve dimostrare il suo valore durante la settimana e sicuramente ha le possibilità di giocare titolare".