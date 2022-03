Baldini: “Soleri da subentrato può sempre incidere. Brunori? Da quando ci sono io…”

Le dichiarazioni post Palermo-Vibonese 3-0 del tecnico rosanero Silvio Baldini. Al "Barbera" decidono i gol di Valente, Brunori e Soleri

Parola a Silvio Baldini . Il tecnico rosanero è intervenuto nella mixed zone al seguito della netta vittoria per 3-0 del Palermo contro l'ultima in classifica di Serie C , la Vibonese . Il "Barbera" è da praticamente un anno che vede risultati positivi in favore della compagine siciliana. Un tris secco dei rosa che colpiscono nella ripresa dopo aver scheggiato i legni della porta avversaria, con le firme decisive di Valente , Brunori e Soleri . Settima gara consecutiva bagnata dalle reti dell'italo-brasiliano, giunto a quota 16 marcature totali, in prestito dalla Juventus che si conferma infermabile. Queste le dichiarazioni in mixed zone da parte del tecnico nativo di Massa:

"Partenza meno aggressiva rispetto al solito? Noi dovevamo non avere la frenesia, sapevamo che avevamo i mezzi per venirne a capo. L'importante era non prendere ammonizioni inutili. Dovevamo far una partita ordinata. Nonostante tutto nel primo tempo potevamo fare due gol con Valente e Brunori. Sono due situazioni molto limpide, non era facile trovare gli spazi contro una squadra così chiusa. Mi interessava non avere frenesia, in panchina c'erano due giocatori importanti come Dall'Oglio e Soleri. Dall'Oglio? Ha dato profondità alle nostre giocate. Soleri quando entra può sempre far male agli avversari, il ragazzi hanno saputo gestire la sfida senza farsi prendere dalla frenesia. Brunori? Da quando ci sono io fa sempre gol tranne a Catanzaro, perché è entrato gli ultimi dieci minuti. Lui ha sempre messo lo zampino in tutti i gol del Palermo. E' un calciatore che gioca per la squadra, oggi ha giocato più che da attaccante egoista da attaccante altruista. E' stato veramente bravo, gli faccio i miei complimenti".