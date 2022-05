Baldini: “Daremo soddisfazione ai tifosi. Valente e Buttaro? Vi dico tutto”

Alla vigilia della sfida di ritorno Palermo-Virtus Entella, valida per le Final Four dei playoff di Serie C, il tecnico della formazione rosanero Silvio Baldini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la compagine ligure di Gennaro Volpe

Giornata di vigilia in casa Palermo, in vista del match di ritorno contro la Virtus Entella valido per il secondo turno Nazionale dei playoff Serie C, in programma domani alle 21.0o. In un "Barbera" praticamente sold out, a circa una settimana di distanza dal medesimo record già stabilito contro la Triestina, la formazione rosanero di De Rose e compagni si prepara alla sfida contro i liguri di capitan Pellizzer. A poco più di ventiquattro ore dal retour match delle Final Four promozione di Lega Pro, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha presentato la sfida alla formazione guidata da mister Gennaro Volpe. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa pre-gara dal coach nativo di Massa.

"Esperienza sold out contro la Triestina? Il vantaggio è che già abbiamo provato l'emozione del Barbera pieno. Dobbiamo fare le stesse cose di Chiavari e con il pubblico dalla nostra parte dovremo dare ancora più spessore alla nostra prestazione. Ci auguriamo in tutti i modi che la squadra possa domani sera dare delle soddisfazioni anche dal punto di vista del gioco ai nostri tifosi. Contro la Triestina abbiamo sofferto ma siamo passati, domani sera speriamo di riuscire a far meglio. Sia la Triestina che l'Entella hanno giocatori di livello, noi dobbiamo essere concentrati e pensare che all'andata abbiamo perso e non vinto. L'altra sera Valente aveva un problema familiare con la bambina ricoverata in ospedale, lui è stato bravo a concentrarsi. Non è stato quello della gara di Trieste ma anche in quelle condizioni il suo apporto è fondamentale. Non c'è più tempo per provare, bisogna soffrire e lottare. Quando ci saranno condizioni tali come accaduto ad Accardi chi è in quel ruolo giocherà, come è già successo a Buttaro".