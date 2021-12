Baldini: “Silipo può fare differenza. Messina? Gara secca, può accadere di tutto”

Le parole del nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa

"Io, oltre al mio secondo e al tecnico dei portieri, ho portato Nicola Colonnata, mental coach che ci darà una mano, facendo capire ai giocatori che tutto dipende da loro e dalla forza mentale che hanno - ha ammesso Baldini. Questa discrepanza tra casa e fuori casa può essere colmata da Colonnata, maestro di arti marziali che ha studiato in tutto il mondo, molto preparata. Una persona come lui sarà un aiuto per far capire alla squadra che questa differenza di risultati fuori casa e in trasferta dipenderà solo da loro. Se pensi che le cose siano impossibili, vuol dire che ti sei già arreso. Tutte le partite, come la prossima col Messina, sono secche, dove può accadere di tutto. Se fai le cose per bene avrai risultati importanti, cioè la vittoria. Io non guardo alle altre squadre, che si chiamino Bari o Sud Tirol. Il Cosenza qualche anno fa è arrivato in Serie B tramite playoff, am aveva davanti nomi di squadre certamente più blasonate. Il calcio non è una scienza esatta, proprio perchè c'è l'aspetto psicologico che determina il valore del giocatore. Silipo? È un ragazzo che pochi anni fa ha vinto il titolo con la Roma primavera, facendo molto bene. Va capito, aiutato, sostenuto, non solo mortificato quando sbaglia. Se sente questo appoggio, renderà e farà la differenza, perché ha le qualità tecniche per farlo".