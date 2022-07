Baldini: “Silipo-Felici? Dovevo essere più bravo. Zavagno e i talenti del City…”

"Campagna abbonamenti? Non faccio proclami, è un mio modo di essere. Io faccio l’allenatore e mi piace assumermi le mie responsabilità. L’amore i tifosi l’hanno dimostrato, quando il Palermo ha bisogno loro ci sono. C’è solo da battere le mani ai tifosi. Ragazzi della Primavera? Noi teniamo conto del patrimonio del Palermo, ci sono dei giocatori che se hanno dei requisiti per far parte della prima squadra ne faranno parte. Se uno quando gioca dimostra di fare la differenza, è giusto che venga preso in considerazione per la prima squadra. Corona? All’inizio l’ho allenato, poi ho fatto altre scelte. Non credo di aver penalizzato nessuno, ma di aver valorizzato i giocatori che avevo. Auguro a Corona di mettersi in mostra per essere in grado di giocare nel Palermo. Silipo e Felici? Quando ho detto di aver sbagliato con loro, non è stato premeditato. Verso questi ragazzi avrei dovuto essere più bravo per valorizzarli. Quando sono stati in difficoltà, non sono sempre riuscito a dargli il mio 100%. Quando mi hanno dimostrato che erano pronti per dare una mano, Silipo ha sempre giocato perché se lo è meritato. Felici si è un po’ perso alla fine, a quel punto io dovevo far giocare quelli che mi potevano garantire la possibilità di andare in B senza aspettare nessuno. Felici mi ha dimostrato comunque di avere delle potenzialità per stare in questo gruppo. Zavagno? Lui è una persona molto alla mano, si è messo al nostro livello per darci una mano. Ha un bel feeling con Castagnini, quando ci parlo mi trovo benissimo. Ragazzi del City? Quando abbiamo un problema Soriano ha detto di poterli chiamare. E allora noi se avremo bisogno ditemi in inglese 'Help'... (ride ndr)".