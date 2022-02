Baldini: “Silipo? Dimostri intensità per giocare titolare, sprazzi non bastano”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara casalinga di Serie C contro l'ACR Messina

Ritorno da tre punti per Silvio Baldini al "Renzo Barbera", i rosanero vincono la prima gara del nuovo anno solare contro il Monterosi Tuscia . La compagine siciliana però è già proiettata sul prossimo impegno di Serie C , ovvero l'imminente derby casalingo contro l' ACR Messina , in programma mercoledì 2 febbraio alle ore 18. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara, valida per il recupero della ventunesima giornata del girone C, di seguito le sue dichiarazioni:

"Silipo? Andrea si deve mettere in testa che lui ha delle giocate importanti ma deve far crescere la fame e la voglia di arrivare. Quando si allena deve dimostrarmi intensità in modo che io possa dire che la squadra può avere un giocatore in grado di farmi vincere le partite. Non bastano gli sprazzi, la squadra ha bisogno anche di altre cose come la corsa senza palla. Quando lui avrà fatto questo percorso avrà grosse potenzialità di giocare titolare. A calcio nessuno può insegnargli a giocare date le potenzialità che ha. Noi guardiamo il campo e non chi c'è di fronte. Giocare con il Messina o contro la Juventus non cambia, non ci deve interessare. Dobbiamo essere alla ricerca della prestazione. Dobbiamo essere bravi a fare le cose con uno spirito sempre propositivo. Quando siamo andanti in vantaggio con il Monterosi abbiamo rischiato con un paio di loro contropiedi ma io preferisco che la squadra continui a spingere aldilà del risultato. Tutto è dipeso molto dalla mentalità che i ragazzi hanno messo in campo. Il Palermo domani scenderà in campo con il lutto al braccio".